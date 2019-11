Neonato abbandonato in strada dalla madre: «Lo hanno mangiato i cani randagi»

Sabato 9 Novembre 2019, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ragazza 19enne, dopo aver dato alla luce il figlioletto, lo avrebbe chiuso in un sacchetto di plastica e lo avrebbe abbandonato in strada. La polizia, poi, avrebbe trovato nel luogo dell'abbandono delle piccole ossa appartenenti a un bimbo. «», avrebbero affermato le forze dell'ordine.La storia choc arriva da Taiwan. Come riporta il sitola giovane donna, conosciuta con lo pseudonimo di Xiao Mei, avrebbe avuto problemi di salute mentale e sarebbe stata seguita dai servizi sociali locali. L'agenzia di stampa di Taiwan SETN ha fatto sapere che l'adolescente ha partorito l'8 ottobre.La coppia, che si era conosciuta online, viveva insieme in un appartamento in affitto nel distretto Siaogang di Kaohsiung.Dopo aver abbandonato il piccolo, la coppia sarebbe fuggita nel centro di Taiwan e si sarebbe nascosta in un internet café per quasi un mese. Ma gli assistenti sociali li hanno trovati e hanno chiamato la polizia. A quel puntoLe forze dell'ordine, giunte sul posto indicato dalla donna, hanno trovato tra l'erba dei resti umani appartenenti. «», fanno sapere gli ufficiali di polizia. L'Ufficio Affari Sociali ha invitato altri giovani genitori a contattare i funzionari per accedere ase si trovano in circostanze simili.