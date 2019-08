Neonato abbandonato in spiaggia: i genitori fanno il bagno e pubblicano video sui social. Ira del web

Sabato 10 Agosto 2019, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbandonare il propriodi pochi mesi da solo incon quaranta gradi all'ombra. Una famiglia di famosiinglesi lo ha fatto, lasciando interdetti followers e utenti. Si tratta di Chris e Sarah Ingham, su youtube(più di un milione di iscritti)che durante una vacanza a Salou (Spagna) hanno abbandonato il figlio di 4 mesi a riva per andare a farsi un bagno.Non contenti, Chris e Sarah si sono anche ripresi e hanno postato poi le immagini del bagno ristoratore su tutti i canali social. Nel video si vede la coppia mentre si diverte in acqua e si sente il padre Chris scherzare: «Mentre Jace sta a riva che dorme profondamente, ci stiamo godendo cinque rarissimi minuti di relax».Il popolo del web non ha potuto non notare la cosa, e si è scagliato contro la coppia di youtuber. «La famiglia Ingham lascia il figlio di 4 mesi incustodito sulla spiaggia e se ne va a nuotare. Irresponsabilità unica. Ci vogliono pochi secondi per rapire un bambino», scrive un utente su Twitter. «Non riesco a credere che abbiano lasciato un bimbo di 4 mesi da solo su una spiaggia. Comportamento disgustoso!!!!!», commenta un altro su youtube. E ancora: «Guarda quanto sono lontani dalla riva!! Qualcuno poteva rapire il bambino! Sono scioccato».Dopo la valanga di commenti indignati e di accuse, la coppia ha eliminato il video in questione. «Non è vero che nostro figlio era da solo in spiaggia», ha commentato la madre Sarah difendendosi dalle accuse. «Jace dormiva sulla sua sedia, che era all'interno di un parasole UV sulla riva della spiaggia. Non più di qualche metro da dove ci stavamo rinfrescando al mare io, mia moglie Sarah e le nostre ragazze Isabelle, Esmé e Isla», ha spiegato il padre.La polemica nasce a meno di 24 ore da un'altra vicenda molto discussa: la decisione da parte degli Ingham di mettere in commercio una bambola con le fattezze del piccolo Jace al costo di 279 sterline. Un fatto che aveva scatenato l'ira dell'intero mondo del web.