Etika, trovato morto lo youtuber scomparso da una settimana: «Probabile suicidio»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:59

Era scomparso da quasi una settimana ed è statoieri. Desmond Amofah,noto con lo pseudonimo, è stato rinvenuto cadavere dalla, che ha dato notizia della sua morte. Sono in corso indagini per chiarire le cause del decesso, ma l'ipotesi principale, al momento, è quella del, al secolo Desmond Amofah, avevaed era noto agli utenti del web per essere uno youtuber divertente ed esperto di videogame. Molto seguito dai 'gamers' di tutto il mondo, in tanti lo ricordano come un ragazzo umile ed un grande intrattenitore. Da qualche tempo, però, questo giovane aveva cambiato radicalmente il proprio comportamento. Come riporta l'Independent , pochi mesi faaveva iniziato a pubblicare video pornografici sul proprio canale, andando anche incontro al 'ban' della piattaforma di proprietà di Google dopo averne chiaramente violato le norme. Negli ultimi tempi,era apparso nei video sempre più smarrito e una decina di giorni fa il ragazzo aveva anche spiegato di voler togliersi la vita.Le ultime notizie dello youtuber risalivano a mercoledì scorso, 19 giugno, quando un amico lo aveva contattato al telefono. Da quel momento, nessuno aveva più saputo nulla di lui, fino al tragico ritrovamento del cadavere, nella giornata di ieri.