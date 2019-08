Bimbo di 5 anni si fa la pipì addosso, il padre lo abbandona in un bosco per punizione

Domenica 4 Agosto 2019, 07:48

Ilsi fa lail padre lo punisce. Gregory Allan Wilson, 32 anni, ha abbandonato il figlio in un bosco nei pressi di una località chiamata San Pietro, nel Minnesota. Il bimbo è statomentre camminava lungo una strada, fermato dai poliziotti il piccolo ha spiegato di essere stato abbandonato perché troppo cattivo.A quel punto sono scattate le indagini che hanno fatto risalire al 32enne e alla compagna, Lynda Michel, di 43 anni, che hanno ammesso di averlo lasciato solo nel bosco. I due hanno spiegato di averlo voluto punire, ma non volevano eccedere a tal punto: sono tornati poco dopo sul posto, infatti, ma il bimbo si era allontanato e non sono più stati in grado di rintracciarlo.Secondo quanto riporta Metro , sul corpo del bambino c'erano diversi segni di lesioni, probabilmente di percosse subite. Il papà dopo essere stato interrogato ha ammesso di averlo sculacciato perché si era fatto la pipì addosso, ma nulla di più. Ora la coppia è finita in carcere ed è in attesa di condanna definitiva mentre il piccolo è stato affidato ai servizi sociali.