Nadia De Munari, uccisa in Perù: arrestate quattro persone. «Due di loro la conoscevano»

Nadia De Munari, 50enne missionaria laica originaria di Schio (Vicenza), lo scorso 24 aprile morì in Perù in seguito alle ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 aprile. In relazione al suo omicidio, oggi nel Paese sudamericano sono state arrestate quattro persone: due di loro, secondo quanto appreso dall'ANSA, sono interne alla comunità dove lavorava Nadia (e quindi forse la vittima li conosceva) e le altre due abitano nelle vicinanze. Sulla vicenda la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo di indagine affidando l'attività istruttoria ai carabinieri del Ros in stretta collaborazione con la Fiscalia del Nuovo Chimbote.

Nadia De Munari (ANSA)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 11:33

