Mylo, Stella McCartney lancia la pelle di fungo: «La prima casa di moda al mondo con materiale vegano»

Stella McCartney debutta con una pelle innovativa ed ecosostenibile. Come riporta il Telegraph, la nota stilista inglese ha lanciato Mylo, ecopelle biologica costituita da un nuovo materiale vegano mai visto nel mondo: la “pelle di fungo“. Nata in collaborazione con Bolt Thread, è realizzata dalla lavorazione del micelio, una sostanza contenuta dalle radici dei funghi.

Uno degli aspetti più interessanti è che non necessita del petrolio come la maggior parte delle pelli sintetiche e il procedimento del laboratorio riproduce quello che accade nel sottosuolo combinando terra, acqua e aria. «Siamo la prima casa di moda al mondo a creare capi di Mylo, una pelle di fungo lussuosamente morbida e sostenibile realizzata con micelio infinitamente rinnovabile», ha dichiarato con orgoglio la maison.

Per ora sono stati realizzati due capi in pelle di fungo, un top bustier e pantaloni cargo indossati da Paris Jackson. Questi capi non sono ancora in vendita, ma Mylo verrà inserito presto nelle prossime collezioni. Adidas, Lululemon, Kering ed Hermés hanno intenzione di prendere esempio per le future creazioni vegane.

