Musk contro Zuckerberg, il combattimento c'è stato? Il papà di Facebook si mostra con ferite e lividi: «Lo scontro è andato un po' oltre...»

Elon Musk da una parte del ring con il suo social X di recente acquisizione e Mark Zuckerberg dall'altra, padrone indiscusso di Facebook e Instagram (Meta). Uno scontro che si prospetta ormai da più di un anno tra i due magnati americani e che per un attimo sembrava si fosse concluso quando domenica mattina Zuckerberg ha postato un selfie su Instagram in cui mostra una ferita sul naso e due occhi neri. La didascalia, forse intenzionalmente ambigua, recita: «Lo scontro è andato un po' oltre. Forse dovrei aggiornare il mio avatar».

La parola "scontro" indica con tutta probabilità il normale allenamento di arti marziali, ma come era prevedibile le sue parole e il suo volto tumefatto hanno scatenato una serie di commenti che ci hanno riportato alla mente la proposta di Elon Musk di scontrarsi con il suo competitor, Zuckerberg. Vediamo com'è iniziata la vicenda.

Lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg: cosa è successo

Il battibecco tra i due imprenditori ha avuto inizio dopo l'acquisizione dell'ex Twitter (ora X) da parte di Elon Musk nell'ottobre del 2022. Quando sono iniziate a circolare voci sulla possibilità che Zuckerberg stesse lavorando ad un altro social competitor di Twitter (ovvero Threads), Elon Musk si è fatto avanti e ha proposto di affrontarsi in un "cage match", ovvero un tipo di combattimento in cui il ring è all'interno di una gabbia. Nello stupore generale, Mark Zuckerberg ha accettato la sfida.

In realtà, il papà di Facebook aveva già iniziato, durante l'emergenza Covid, a praticare le arti marziali e il jiu-jitsu brasiliano, e a maggio di quest'anno ha partecipato al suo primo torneo.

Dopo uno scambio di battute tra Elon e Mark su Twitter, sembrava che il piano avesse finalmente preso forma ed era stata anche scelta la data: il 26 agosto, forse in Italia e più precisamente al Colosseo. La faccenda si era tanto evoluta da spingere il ministro della cultura Sangiuliano a dare la disponibilità per ospitare l'incontro, anche se magari non a Roma. Tuttavia, come riporta Il Mattino, la risposta di Elon Musk ha messo un primo freno all'entusiasmo: «Voglio ringraziare il ministro per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza ma Zuckerberg ha rifiutato l'offerta».

Non si sa se in futuro i due riprenderanno in mano l'idea dello scontro, ma per ora non sembra probabile, come è stato anche confermato da Dana White in una recente intervista. Nel frattempo, il selfie di Zuckerberg ha riacceso gli animi e in tantissimi hanno commentato, oltre ai più classici «Vogliamo vedere come sta messo l'altro», con foto, vari meme e riferimenti a Elon Musk. Non resta che aspettare e vedere se quest'ultimo risponderà alla provocazione.

