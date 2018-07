Ragazzo di 19 anni muore in piscina a Ibiza: possibile un tragico scherzo

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Viene spinto dentro la, così èun 19enne ad Ibiza. Un gioco, probabilmente, anche piuttosto comune, ma che ha avuto un risvolto tragico per Ben Crawford, adolescente britannico, morto a causa di un arresto cardiaco.Il ragazzo si trovava in vacanza con alcuni amici, in una villa privata dotata anche di piscina. È stato proprio dentro quella piscina che il giovane è stato trovato privo di sensi. Immediati sono stati i soccorsi, che hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Ora si stanno facendo delle indagini per capire con precisione cosa possa essere accaduto.Come riporta Metro , sul cadavere verranno fatti esami per capire se al momento della morte aveva assunto alcol o droghe. In Spagna, intanto, sono arrivati i genitori del ragazzo che stanno ricevendo l'assistenza necessaria dalle autorità e dal personale sanitario dell'isola.