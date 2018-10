Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Hai mai provato ad attaccarti al cancello mentre si alza?». Sono state le ultime parole di Heidi Chalkley, 40 anni, prima di morire incastrata proprio nel cancello del garage sotto gli occhi atterriti dell'amica che aveva provato a "sfidare".«L'ho vista aggrapparsi al cancello, poi è rimasta incastrata e non è più riuscita a staccarsi - racconta Susan Gilmore, che era con lei, al Daily Mail - Un passante ha provato ad aiutarla tenendola per le gambe ma non c'è stato nulla da fare. Ad un certo punto ho visto il sangue che le usciva dalla bocca». Heidi, 40 anni, aveva un marito e un figio-«Quando sono arrivato - spiega il passante - la testa di Heidi era incastrata nel meccanismo e lei era appesa a metri da terra». È stata questione di secondi: nessuno, purtroppo, ha potuto fare nulla: secondo l'autopsia la donna è morta per le fratture multiple a mascella, costole, bacino e braccia.