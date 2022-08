Motoscafo contro taxi d'acqua, incidente choc in vacanza: Anna, mamma di tre figli, morta sul colpo

Tragedia durante la vacanza in Turchia: una donna di 45 anni, Anna Capuano, madre di tre figli, è morta in un incidente in motoscafo lo scorso giovedì. La barca su cui si trovava si è schiantata contro un taxi d'acqua, provocando la morte della donna e il ferimento di altri turisti.

L'incidente in motoscafo

La turista britannica, ma dalle origini italiane, era partita da Ilkeston nel Derbyshire, per trascorrere una settimana di vacanze nella rinomata località balneare di Marmaris con il suo nuovo compagno. L'uomo, Peter Oxford, 39 anni, ha riportato gravi ferite interne ed è stato trasferito all'ospedale di Ahu, dove si trova ancora ricoverato. Dopo l'incidente, i bagnini hanno portato a terra la signora Capuano, il suo compagno e altri due turisti feriti, dove hanno prestato loro i primi soccorsi. Ma per la donna non c'è stato niente da fare, è morta tra le braccia di una guida turistica e il suo corpo è stato trasportato direttamente in obitorio.

La vacanza tragica

Per l'incidente ci sono ora tre indagati, si tratta del pilota del motoscafo, un operatore di sport acquatici e il pilota del taxi d'acqua. Tutti e tre sono stati rilasciati su cauzione in attesa del processo. Anna Capuano e Peter Oxford stavano trascorrendo una settimana di vacanze presso il Lalila Blue Hotel di Marmaris, un viaggio tanto atteso per coronare una relazione iniziata da poco: la donna aveva divorziato un anno fa dal suo secondo marito. Lascia due figlie di 11 e 13 anni e un figlio di 22 anni.

