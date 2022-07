Ponza, yacht in fiamme davanti alla spiaggia del Frontone: panico tra i turisti

Paura a Ponza, isola nel mar Tirreno tra le più visitate località turistiche d'Italia. Uno yacht in rada nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Frontone è infatti andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi: un incendio che ha alzato un'alta colonna di fumo, sotto gli occhi dei tanti turisti che affollavano l'isola in questo caldo pomeriggio di fine luglio.

Per sedare le fiamme sono intervenuti la guardia costiera e i vigili del fuoco: non risultano persone ferite. Il rogo è divampato intorno alle 15 di oggi, sprigionando una colonna di fumo nero visibilissima dal porto. Concluse nel pomeriggio le operazioni di spegnimento. Una motovedetta del Circomare e un’imbarcazione di Ciccio Nero, noto ormeggiatore e noleggiatore dell’isola, sono prontamente partite dal porto per raggiungere il Frontone e prestare i primi interventi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Luglio 2022, 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA