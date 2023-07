Malore per il caldo nella calca del concerto, studente morto a 23 anni pochi giorni prima della laurea

di Redazione web

Si stava divertendo a un concerto e si stava godendo la musica quando si è sentito male e il sabato sera si è trasformato in tragedia per un ragazzo di 23 anni, morto dopo aver accusato un improvviso malore, forse provocato dalle alte temperature che si sono raggiunte durante il festival.

Malore al concerto

Il giovane Jordan Petrocchi, 23 anni, è morto sabato sera dopo aver assistito a un concerto al Rolling Loud, festival musicale che si tiene ogni estate a Miami. Il ragazzo, originario di Seneca, nella Carolina del Sud, è stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato al Jackson Memorial Hospital di Miami Gardens in seguito a un malore improvviso. Non è chiaro cosa abbia causato il decesso, secondo NBC Miami non sono stati riscontrati segni di rissa, droghe o malattie.

Il dolore

Gli amici e la famiglia di Petrocchi hanno dichiarato in un GoFundMe che lo studente di Clemson, che si sarebbe laureato ad agosto, aveva un «futuro promettente davanti a sé e ha portato gioia a tutti quelli che ha incontrato». «La sua natura estroversa e il suo sorriso contagioso non hanno mai mancato di sollevare lo spirito di coloro che lo circondavano. Che si trattasse di dare una mano a un amico bisognoso o semplicemente di illuminare la stanza con le sue risate, Jordan ha avuto un impatto innegabile su tutte le nostre vite», si legge in un messaggio sulla raccolta fondi.

