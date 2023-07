Ragazzo di 23 anni muore nel lago: voleva solo rinfrescarsi, scivola e annega. «Non sapeva nuotare»

di Redazione Web

Tragedia in provincia di Genova. Un giovane di 23 anni si è tuffato nel Lago du Beo, nella frazione di Bargagli, ed è morto. Secondo le primissime indiscrezioni, il giovane si è tuffato in acqua per rinfrescarsi, pur non sapendo nuotare, e sarebbe scivolatom finendo nel punto più profondo del lago. Per lui non c'è stato niente da fare, il ragazzo non è riuscito a tornare a riva.

Entra nel lago per rinfrescarsi e muore

A dare l'allarme è stata una ragazza, che era insieme al giovane, rimasta sotto choc. La vittima si chiamava Ehimare Isidahomen ed era un rifugiato nigeriano con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ospite di una comunità a Genova. Sul posto, poco prima delle 14, sono intervenute l'automedica Golf 3, un'ambulanza dell'Associazione Gau, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno.

