Si tuffa nel fiume dopo pranzo e ha un malore davanti alla famiglia: Argon morto in ospedale

di Redazione web

Un tuffo rinfrescante nelle acque del fiume Oglio. Poi la tragedia. La vittima è Argon Gjyla, un operaio di 52 anni d'origine albanese, che domenica pomeriggio, in compagnia della sua famiglia, tra cui sua moglie ed il figlio, ha deciso di trascorrere il giorno di riposo in riva al fiume, facendo un pic-nic in territorio di Orzinuovi, in provincia di Brescia, scrivono i giornali locali.

Auto piomba sul campo di beach volley di uno stabilimento balneare. L'uomo al volante colpito da un malore

Malore in acqua

Finito il pranzo, il 52enne ha deciso di tuffarsi nel fiume, ma una volta in acqua, chi era con lui, dalla riva vedeva che qualcosa non andava, e l'uomo faticava a raggiungere la riva, forse per le correnti del fiume o forse perché il cibo lo aveva appesantito e la fatica ha provocato un malore improvviso.

Soccorsi inutili

Alcune persone si sono tuffate in acqua per soccorrerlo, lo hanno raggiunto e trasportato a riva dove gli sono state praticate le manovre di primo soccorso, mentre sul posto sono arrivati vigili del fuoco e personale del 118, che hanno deciso il trasporto d'urgenza in ospedale in eliambulanza, dove è morto nel pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA