«Il pedalò costa troppo, non vi pago»: bagnante si infuria e dà una testata al gestore del lido

Caldo, alte temperature che possono annebbiare la ragione e portare a lite banali, anche solo per l'uso di un pedalò al mare. E' quanto è accaduto sul litorale di Balestrate, a Palermo, dove un turista ha perso letteralmente il senno, dando un colpo con la testa al volto del gestore di un lido al culmine di un acceso litigio, per il noleggio di un pedalò.

Lite violenta

A motivare il litigio violento sarebbe stato il prezzo per usare il pedalò, in affitto al lido Lagoa, sul lungomare ovest Felice D’Anna, dove un uomo di 42 anni, originario di Monelepre, nel palermitano ha dato una testata al gestore 62enne, per il quale si è reso necessario il ricovero in ospedale a Partinico dove gli sono state diagnosticate lesioni al naso.

Per un pedalò

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e denunciare il 42enne violento per lesioni, sono stati i carabinieri giunti sul posto, secondo i quali tra il bagnante ed il gestore dello stabilimento sarebbe nato un battibecco per l’affitto di un pedalò, che sarebbe stato tenuto ben oltre l’orario.

