Bodybuilder morto in palestra, il tragico incidente: «Il bilanciere con 200 chili gli ha spezzato il collo»

Ha eseguito quello stesso esercizio milioni di volte per allenare i suoi muscoli d'acciaio. Ma qualcosa è andato storto. Justyn Vicky è morto. Il bodybuilder indonesiano di 33 anni, personal trainer e influencer fitness (seguito in tutto il mondo), è deceduto per un gravissimo incidente proprio mentre si trovava nel suo habitat naturale: la palestra. Durante un allenamento, il bilancere con un peso spropositato per qualsiasi essere umano gli ha spezzato il collo non lasciandogli scampo.

Bodybuilder morto in palestra

L'uomo era impegnato nell'allenamento delle gambe, quando qualcosa è andato storto nello squat con sovraccarico di 200 chilogrammi sulla schiena. Secondo quanto riferito dai media indonesiani, il culturista si è trovato in difficoltà quando ha deciso di passare a 210 chili di peso e non riusciva a completare la rialzata, dopo il piegamento, e l'eccessivo peso sulla parte posteriore del collo ha portato alla frattura dello stesso.

Vicky è stato portato subito in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma nonostante gli sforzi è morto poco dopo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 15:25

