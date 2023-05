Due ragazzini sulla bici elettrica uccisi dal van della polizia che li inseguiva: scatta la rivolta

La bici elettrica che Harvey e Kyress stavano guidando, quando sono stati investiti ed uccisi da un van della polizia, era un regalo di compleanno per il più giovane dei due amici Harvey Evans, 15 anni che il prossimo mese avrebbe compiuto 16 anni. La morte dei due adolescenti sulle strade di Cardiff, Regno Unito, ha sollevato disordini e proteste tra i residenti, per la modalità con cui i due giovanissimi sono morti.

«Eravamo in piedi davanti alla barriera e li stavamo implorando di dirci se erano vivi o morti, e non ci hanno detto niente e poi qualcuno è corso tra la folla e ha detto: ' Ho un video della polizia che li insegue', ed è quello che ha dato inizio a tutto» ha detto alla Bbc la zia di uno dei ragazzi uccisi.

Ely, Cardiff - NEW video given to @Channel4News appears to show 2 people on an electric bike moments before they turn around & are followed by a police vehicle (at end of clip)



