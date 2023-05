Maddie McCann, svolta nelle indagini: si cerca il pigiamino nelle acque del lago, la soffiata definita «credibile»

di Redazione web

Una soffiata definita molto credibile ha riacceso le speranze di trovare elementi riconducibili a Madeleine McCann. Si continua a cercare quel pigiamino colorato di rosa che la bimba inglese indossava la sera stessa che è scomparsa in Algarve, Portogallo. Fonti portoghesi hanno affermato che un informatore tedesco avrebbe fornito agli investigatori dettagli valutati in modo serio, relativi ai movimenti del principale sospettato Christian B.

Morto schiacciato dal trattore all'agriturismo: Riccardo è finito sotto le ruote del mezzo in manovra

Ricerche serrate

Nel frattempo proseguono per il secondo giorno i setacciamenti dell'area intorno alla diga, che si trova a circa 40 km dal resort dove alloggiavano i McCann. Sul sito ci sono anche macchinari speciali usati per trovare elementi riconducibili alla bambina, che nel 2007 aveva appena 3 anni, scomparsa nel nulla mentre era in vacanza a Praia da Luz.

Sospetti sul tedesco

Una fonte portoghese ha detto al giornale inglese The Sun: "È chiaro che credono che ci possa essere qualcosa di molto importante qui, perché hanno avuto più tempo per cercarlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Maggio 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA