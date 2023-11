Modella OnlyFans minacciata da un genitore nell’arena di hockey: «I miei figli sono stati espulsi dal campionato»

di Cristina Siciliano

Sara Blake Cheek, 32enne, non avrebbe mai pensato che l'apertura del suo profilo OnlyFans potesse trasformarsi in un dramma familiare. La modella ha rivelato che i residenti del Sunshine State, hanno maltrattato e molestato la sua famiglia a causa della sua carriera su OnlyFans. E non solo. Sara Blake ha anche raccontato di essere stata minacciata da un genitore sugli spalti di un'arena di hockey durante la partita del figlio. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Sara Blake

«Un uomo ha minacciato di picchiarmi - ha spiegato Sara Blake Cheek a The Mirror -. Quando mio figlio è stato sbattuto per terra il genitore che era dietro di me allo stadio ha iniziato ad esultare.

Il marito di Sara Blake, Matt Cheek, 39enne, ha cercato di attenuare la situazione. E così, Matt e Sara hanno cercato di ignorare l'odio e la cattiveria delle persone e si sono concentrati solo sul figlio e sulla partita. Tuttavia, poco dopo l'intera famiglia è stata bandita dallo stadio come punizione per essere stata coinvolta nella discussione.

La star di OnlyFans ha denunciato la lega hockey: «Non è giusto schierarsi con gli aggressori a causa della mia carriera».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 13:21

