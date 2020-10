Madre e modella 24enne rapita e uccisa: i suoi resti ritrovati in una fossa comune in Messico

Orrore in Messico: trovata fossa comune con decine di corpi dove scomparvero 43 studenti

. Pochi giorni fa, a fine settembre, la polizia ha ritrovato i suoi resti insieme a quelli di altre persone scomparse in una fossa comune. Una storia agghiacciante e purtroppo non è un caso isolato in Messico.Il procuratore distrettuale dello stato messicano di Sonora ha dichiarato che fra i resti di undici corpi ritrovati a fine settembre in una fossa comune vicino la città di Cajeme, ci sono anche quelli di Yessenia Estefanía Alvarado Rivera.risultava scomparsa dallo scorso 19 agosto, ricorda la testata locale El Heraldo de Mexico.La Polizia Scientifica ha esaminato i resti umani ritrovati, identificando per ora un'unica vittima: Yessenia. La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa ad agosto, quando unnella città di Obregón. La misero su un'auto e scapparono. La scoperta della fossa comune, fanno sapere gli investigatori, è stata una parte fondamentale di un'indagine che ha portato all'arresto di tre persone.