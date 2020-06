L'incubo di Yara, 18 anni: genitori e tre fratelli annegarono in mare, la Svezia le rifiuta l'asilo e la espelle

dall’Afghanistan, morì in mare mentre cercava di attraversare il mar Egeo: con loro c’era Yara (nome di fantasia) che aveva 14 anni, e riuscì a sopravvivere. Ora la ragazza ne ha 18 e dal 2017 vive in Svezia, con alcuni parenti: negli ultimi tre anni ha tentato di regolarizzare la sua posizione, ma invano, perché a febbraio è stata espulsa e riportata in Grecia.



La sua storia è stata raccontata ieri dal quotidiano britannico Independent , che la descrive come un tipico esempio della disumanità dell’Europa. Yara ha perso i suoi genitori e tre fratelli più piccoli nell’ottobre 2015, su un barcone che dalla Turchia era diretto a Lesvos, in Grecia. A morire furono in 70: migliaia di rifugiati di quel periodo sono stati ripetutamente spostati, espulsi e deportati negli ultimi anni.



Pensavo che prima o poi li avrei trovati, è stato doloroso. Sono morta su quell’isola

, le sue parole. Dopo Lesvos, nel novembre 2015 venne trasferita ad Atene in una struttura per minorenni orfani, per poi essere affidata ad una famiglia per un anno e mezzo circa. Dopo essere entrata in contatto con una zia da parte di sua madre, a Stoccolma, nel novembre 2017 si trasferì dunque in Svezia per iniziare una nuova vita.

Quando ero sull’aereo, facevo il conto alla rovescia: due ore, un’ora, 30 minuti

, racconta la giovane all’Independent. Il periodo in Svezia fu felice: con i suoi cugini imparò la lingua, andava a scuola, le sue giornate erano piene di energia.

Sentivo di avere un futuro, una speranza

. Per oltre due anni ha cercato di mettersi in regola, ma per tre volte la sua domanda di asilo è stata rifiutata: pochi mesi fa, le autorità le hanno comunicato che avrebbe dovuto lasciare il Paese all’inizio del 2020, ed è stata rimandata in Grecia a febbraio, quando le mancavano solo due mesi alla fine della scuola.



Ora è tornata con la stessa famiglia adottiva che l’aveva accolta prima della sua partenza per Stoccolma, e non sa quale sarà il suo futuro:

Sto cercando di integrarmi ma non so da dove cominciare, studiare è difficile per via della lingua, sto perdendo le speranze

, il suo sfogo. Le autorità svedesi hanno spiegato che la richiesta di asilo di Yara era irricevibile per motivi burocratici, per via della protezione internazionale di cui gode in Grecia: ma lei sogna di tornare in Svezia, dove dice di essere rinata dopo la sofferenza che ha vissuto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 11:07

