«Un test di due minuti può salvare vite».attrice popolare sui social network, sceglieper lanciare un messaggio e condividere la sua decisione di fareDocumentando il prima e il dopo la visita dalsollecita altre donne a fare illo screening per rilevare un eventuale tumore al collo dell'utero.Suiha raccontato il giorno in cui è andata dal medico. Lo scopo era quello di sensibilizzare tutte le fan sul tema della prevenzione. A 31 anni, l'attrice di Coronation Street vanta 3,7 milioni di follower, ai quali ha scritto: «Una visita che sto rimandando da tempo, ma eccoci qui. Farò un video blog per mostrare quanto sia semplice questo test».In seguito, ha pubblicato una didascalia approfondita sul perché stava pubblicizzando la visita del suo medico: «È tempo di parlare degli esami diSarò onesta con tutti voi, ho ricevuto numerose lettere che ho messo da parte. Ho anche ignorato le suppliche di mia madre che mi chiedeva di prenotare un appuntamento con il mio ginecologo, ma basta con le scuse. Diciamocelo, è dannatamente imbarazzante lasciare cadere le mutande e aprire le gambe di fronte a un totale sconosciuto. Ero preoccupata pensando al dolore che avrei sopportato. Comunque sono andata al mio appuntamento. Il mio dottore era così adorabile e tutto era finito in meno di due minuti»Poi sposta l'attenzione sulle percentuali: «Dopo aver fatto alcune ricerche, ho scoperto che il numero di donne che dovrebbero sottoporsi al test è sceso a un minimo storico in venti anni. Il cancro cervicale è il tumore più comune nelle donne di età inferiore ai 35 anni. Il 75% dei tumori del collo dell'utero può essere prevenuto con uno screening regolare del collo dell'utero».