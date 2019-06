Paura per il figlio di Michael Schumacher, incidente e ritiro in Fomula 2

Schumacher

Domenica 23 Giugno 2019, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periodo non facile per . Il figlio diè rimasto coinvolto ieri in un incidente e non è riuscito a concludere neanchevalida per il mondiale di, visto che la sua vettura è stata centrata in pieno dal compagno di squadra Gelael che lo ha quindi costretto al ritiro. Un problema alla sua monoposto gli ha fatto rinunciare definitvamente alla competizione.Il giorno dopo l'incidente conil figlio del sette volte tedesco di Formula 1 Michael Schumacher ha dovuto lasciare oggi nel quindicesimo appuntamento. Il giovane pilota tedesco ancora non ha conquistato punti alla sesta gara del campionato di Formula 2.Prima di dover abbandonare la gara, Schumacher era riuscito ad avanzare dalla diciassettesima posizione sulla griglia di partenza alla tredicesima, ma un problema a una gomma lo ha costretto a fare un pit-stop. Poco dopo, il ventenne si è fermato ai margini del circuito. Il franceseha raggiunto il traguardo per primo sul circuito di Le Castellet. Mick Schumacher ha vinto il campionato europeo di Formula 3 la scorsa stagione.