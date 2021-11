Meghan Markle, che look per il ritorno in tv. Ecco quanto costa la sua camicetta

L'ultima volta che Meghan Markle è apparsa in un talk show americano, come è stato confermato, si era riflettuto molto sulla sua decisione di farle indossare un particolare abito griffato Armani. Il disegno del fiore di loto sull'abito che Meghan nella sua intervista rivelatrice con Oprah Winfrey a marzo è stato "scelto per il suo significato simbolico di rinascita".

Meghan Markle e il look per la tv

La duchessa oggi, come spiega il “Telegraph”, sarà intervistata da una delle piuù famose conduttrici di talk show degli Stati Uniti, Ellen DeGeneres, e sicuramente per l'occasione saranno state prese per il suo abbigliamento le stesse precauzioni. In un teaser clip pubblicato mercoledì, Meghan indossa una camicetta bianca, disponibile per l'acquisto tra 1500 € e 2200 €, da una delle sue etichette statunitensi preferite, Oscar de la Renta. Abbina il top con un paio di eleganti pantaloni neri e tacchi a spillo neri, creando proprio quel tipo di look raffinato ed elegante che è diventato una parte fondamentale del suo stile inconfondibile.

La scelta di vestirsi di bianco è una scelta moderna, evitando la tentazione di optare per un colore acceso e vistoso. Il design in seta Made in America invece aggiunge interesse grazie alle sue maniche a palloncino e ai dettagli del palmo ritagliati che attirano l'attenzione pur mantenendo l'effetto complessivo relativamente minimalista.

Essendo una delle case di design più famose d'America, Oscar de la Renta è una scelta patriottica di Meghan che ha sperimentato marchi di moda di ogni tipo da quando ha lasciato la famiglia reale, da altri nomi storici americani dei quartieri alti come Carolina Herrera a etichette relativamente sconosciute, come il designer Victor Glemaud o il marchio Mere Soeur, che crea t-shirt con slogan a sostegno delle madri.

La relazione della duchessa con Oscar de la Renta risale al matrimonio reale nel 2018 quando i suoi direttori creativi, Laura Kim e Fernando Garcia, hanno creato l'abito verde menta che la madre di Meghan, Doria, ha indossato per la cerimonia nella cappella di San Giorgio.

La blusa di Oscar de la Renta è emblematica del look sofisticato e professionale che Meghan Markle ha sviluppato in quel periodo, forse riflettendo il suo lavoro sulle grandi questioni politiche che sta affrontando, come il congedo parentale negli Stati Uniti.

