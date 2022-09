Meghan Markle e il dolore per i funerali della Regina: la lacrima che non passa inosservata

di Angela Casano

I funerali di stato della Regina sono stati una doccia fredda per tutta la famiglia Reale. Commovente e doloroso il momento in cui Elisabetta II è stata portata fuori dall’Abbazia di Westminster per compiere l’ultimo viaggio verso Windsor, nessuno è riuscito a trattenere le lacrime, persino Meghan Markle che è stata ritratta in qualche video e scatto nel momento in cui si asciuga una lacrima scesa sulla guancia. Ma la duchessa di Sussex non si è lasciata andare alla debolezza, ha cercato di coprire il viso con la mano per far in modo che passasse inosservata. Ma così non è stato...

Cosa ha indossato Meghan

Meghan, se non per qualche momento di commozione, non si è scomposta nemmeno per un secondo, la sua presenza è stata impeccabile. La Duchessa per il rito funebre ha indossato un abito a mantello, ovviamente nero, completato da collant e scarpe con il tacco. Elegante e sobria, non ha voluto aggiungere nessun gioiello appariscente. D'altronde il dress code per i funerali non prevede nulla di eccezionale. Per questo motivo Meghan ha completato l'outfit con dei guanti neri e un cappello nero a tesa larga leggermente ondulato.

Per tutta la durante della cerimonia la duchessa di Sussex è rimasta accanto al marito Harry, che è stato immortalato visibilmente provato di fronte al feretro della nonna. I Sussex hanno assistito alla cerimonia funebre in seconda fila, subito dietro re Carlo III e a Camilla e dall’altro lato della navata rispetto a William e Kate Middleton.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 10:25

