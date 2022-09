Regina Elisabetta, un ragno sul feretro: spuntato dai fiori, le foto sui social. «Segno di buon auspicio»

Un ragno sulla bara della Regina Elisabetta: un ospite non invitato, che ha partecipato ai funerali di Sua Maestà ed è stato letteralmente il più vicino al feretro per tutto il tempo. Spuntato fuori dai fiori del meraviglioso omaggio floreale che adornava, la bara, per tutta la cerimonia ha passeggiato indisturbato, avanti e indietro, camminando anche sul biglietto di Re Carlo III alla mamma defunta.

Un ragno sulla bara, social scatenati

La sua presenza non è passata certo inosservata e ha fatto il giro del mondo, captata dalle telecamere che hanno trasmesso in tutto il pianeta l'addio a Elisabetta II. Scatenando anche i social dove - annotano i media britannici - l'immagine del piccolissimo aracnide, catturata in diversi frame e postata dagli internauti, sta spopolando. Centinaia i post in cui non solo si ricorda che il ragno 'è di buon auspiciò ma anche che la regina, considerando il suo amore per gli animali, sarebbe stata 'felicè di vedere l'ospite inatteso al suo funerale.

Spider on Queen Elizabeth’s coffin now more famous than fly on Mike Pence’s head. pic.twitter.com/E9Ci6O6797 — Mike Sington (@MikeSington) September 19, 2022

Il toccante finale della cerimonia funebre

Le insegne reali - la corona, lo scettro e il globo d'oro - sono state tolte dalla sua bara e consegnante nella cappella di St George al celebrante che le ha deposte sull'altare: quasi a testimoniare che Elisabetta scende nella tomba senza orpelli, non più regina di fronte a quel Dio in cui ha creduto. Una fede che il reverendo David Conner ha ricordato ancora una volta durante il rito come «semplice e solida», additandola a fondamento dell'esempio di «coraggio e di speranza», oltre che di servizio «al Paese, al Commonwealth e al mondo più vasto della nostra sorella Elisabetta».

La cerimonia si è poi avviata a conclusione quando re Carlo, primogenito e successore al trono, si è avvicinato da solo - con tutti gli astanti in piedi - a deporre sulla bara il vessillo che tradizionalmente serve a identificare il comandante in capo in battaglia; mentre a seguire il Lord Ciambellano della casa reale ha spezzato la bacchetta di comando, a suggellare la fine del potere terreno di un sovrano defunto. Sia il vessillo, sia il bastone spezzato verranno sepolti assieme a Elisabetta.

