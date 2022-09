Silvia Toffanin, le gaffe durante i funerali della regina scatenano i social: pioggia di critiche

Il mondo si è fermato. Questa mattina è andato in scena l'ultimo addio alla regina Elisabetta. Un evento seguito da milioni e milioni di spettatori e che, in Italia, è stato affidato alla diretta di tre ore dello speciale di Verissimo - The Queen addio alla Regina. Una diretta che non ha convinto gli italiani che si sono riversati sui social scatenda una pioggia di critiche nei confronti della conduttrice, Silvia Toffanin.

Le critiche

I funerali della regina Elisabetta è stato un evento sentitissimo a livello mondiale. Tutti volevano assistere all'ultimo saluto della monarca dei due secoli e molti utenti di Twitter non hanno apprezzato la conduzione di Silvia Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata additata come «ingessata», «fuori posto» e «inadeguata». C’è anche chi ha gridato alla «raccomandata». Tanti si sono domandati perché lo speciale non sia stato affidato a Cesara Buonamici che è stata presente in studio in qualità di opinionista e non di conduttrice. Nel corso della puntata, la Toffanin è anche incappata in qualche gaffe che non è certo sfuggita all'occhio attento degli internauti. D’altra parte, in una diretta fiume di questo tipo è piuttosto comune incappare in qualche scivolone. Fatto sta che le ‘sbavature’ della Toffanin ulteriormente ringalluzzito i protestatori telematici.

Solo io noto una certa incapacità di gestire questa diretta da parte della Toffanin? Per fortuna c'è Cesara Buonamici che con la sua esperienza e professionalità si prende i suoi spazi commentando intelligentemente il funerale della Regina #ElisabettaII. #Westminster #TheQueen — Oxana (@_Butterfly_8_) September 19, 2022

Le gaffe sottolineate

Il primo ‘scivolone’ di Silvia Toffanin è giunto su Tony Blair, ex primo ministro inglese. La Toffanin, confondendosi, ha detto che stava per arrivare al funerale della sovrana. Peccato che l’ex politico fosse già seduto, come ha prontamente sottolineato Cesara Buonamici. Altro piccola sbavatura nella diretta televisiva è stata l’annuncio relativo all’arrivo del corteo funebre in cui erano presenti i principi Harry e William. La conduttrice ha dichiarato inizialmente che erano in macchina insieme al Re Carlo, venendo smentita poco dopo dalle immagini che hanno mostrato il duca «ribelle» su una vettura diversa. A ciò si aggiunge che in qualche frangente la Toffanin ha accavallato la sua voce a quella degli ospiti, altro fatto che è stato evidenziato sui social, dove sono piovuti centinaia e centinaia di commenti polemici nei suoi riguardi.

La toffanin che parla durante i minuti di silenzio, (+durante uscita chiesa)che fa solo commentibgossippari e che non capisce niente di protocolli è vergognoso. Sta facendo solo una gran brutta figura. Tutt‘altro sul tg1. Ancora meglio direttamente guardare la BBC news #Verissimo — lui_don (@d_onofrio1) September 19, 2022

Commenti giusti?

Analizzando i commenti che intasano Twitter e gli altri social network da ore, la diretta di Silvia Toffanin sembra essere stata un vero e proprio disastro. Ma davvero la timoniera di Verissimo si è meritata un trattamento del genere? La risposta è no. Per la Toffanin era la prima esperienza alla guida di una diretta così importante e, inevitabilmente, si è notata una certa rigidità da parte della Toffanin. La conduttrice ha lasciato la sua «comfort zone», legata al mondo del gossip, per lanciarsi alla guida della diretta di uno degli eventi più importanti degli ultimi decenni e, nonostante le piccole sbavature, la sua diretta è filata liscia senza particolari intoppi. La strategia di Mediaset, in questo caso, è stata chiara. L'Azienda di Cologno Monzese ha cercato di sperimentare una nuova via puntando su una conduzione un po' meno giornalistica e un po' più intima, che nel caso della figura di una regina tanto amata come quella di Queen Elizabeth poteva benissimo funzionare.

