Regina Elisabetta, i funerali saranno in diretta su Canale 5: conduce Silvia Toffanin

Silvia Toffanin condurrà i funerali della Regina Elisabetta II. Gli ultimi saluti alla sovrana inglese sono in programma lunedì 19 settembre a partire dalle ore 11 (ora locale, le 12 italiane) dall’Abbazia di Westminster. L'evento, in diretta in tutto il mondo, sarà possibile seguirlo in Italia, in uno speciale di Canale 5. In base alle indiscrezioni raccolte da TvBlog la pre scelta a condurre lo speciale Mediaset sarà Silvia Toffanin.

Harry e Meghan, anche il Labrador è triste per la morte della Regina: loro si fermano e lo consolano così

Regina Elisabetta, il feretro arrivato a Westminster Hall. La folla a Carlo: «God save the King». C'è anche Meghan

Regina Elisabetta, il feretro arrivato a Buckingham Palace tra due ali di folla

Non sarà dunque Cesara Buonamici, volto simbolo del TG5, che in questi giorni si è occupata dello speciale “Addio Elisabetta” trasmesso da Canale 5 lunedì pomeriggio al posto delle soap. A prendere il suo posto, secondo alcune voci giunte da Cologno Monzese, pare sia Silvia Toffanin, la conduttrice del programma giornalistico Verissimo in onda il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.

Seguendo le voci di corridoio, si legge che per quanto riguarda la Rai la telecronaca dell’evento sarà a cura del Tg1 e la conduzione dovrebbe essere nelle mani della sua direttrice Monica Maggioni, così come è accaduto con l‘Edizione straordinaria del Tg1 per l'annuncio della morte della Regina Elisabetta.

Harry e Meghan, anche il Labrador è triste per la morte della Regina: loro si fermano e lo consolano così https://t.co/V8Q7HNHwqs — Leggo (@leggoit) September 14, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Settembre 2022, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA