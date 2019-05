McDonald’s, vietata la vendita dei milkshake durante i comizi di Nigel Farage: «Possono tirarglieli addosso»

In Italia gli striscioni ai balconi, in Gran Bretagna i milk-shake. Un ristorante McDonald situato nei pressi del palco dove Nigel Farage avrebbe arringato la folla, venerdì sera a Edimburgo, ha dovuto vietare la vendita di milk-shake e gelati, su richiesta della polizia, per motivi di sicurezza.



Milk-shake e gelati sono infatti già stati usati per veri e propri tiri al bersaglio contro politici impegnati in comizi. Lo riferisce l'Independent.



Recentemente il fondatore della English Defense League Tommy Robison è stato colpito da un milkshake durante una visita a Warrington, Cheshire, e inoltre il video dell'incidente ha avuto grande successo in rete. Stessa sorte è toccata al candidato Ukip Carl Benjamin, in Cornovaglia. Nel riferirlo, la Bbc, precisa che dopo l'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza del comizio a Edimburgo, sull'account Twitter di Burger King Uk sarebbe apparso il post: «Cara gente di Scozia, vendiamo milk-shake per l'intero fine settimana. Divertitevi» Domenica 19 Maggio 2019, 16:20

