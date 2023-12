Matrimonio da 100mila euro per 68 invitati, Claudia non se ne pente: «Uno spreco di soldi, ma anche il giorno più bello della mia vita»

di Hylia Rossi

Siamo sempre pronti a giudicare gli altri quando si tratta delle modalità con cui decidono di spendere i propri soldi, e naturalmente questo succede tanto più in casi in cui la spesa non è considerata essenziale (come potrebbe essere nel caso di un problema di salute), come per esempio il matrimonio.

Eppure, Claudia non si fa problemi a difendere la propria posizione e, senza troppi giri di parole, ha ammesso di aver "investito" quasi 100mila euro per potersi godere quello che ha definito «il giorno più bello della mia vita». Anzi, la ragazza - e moglie - di appena 26 anni ha pubblicato un video in cui spiega come quei soldi siano stati spesi.

La cerimonia di Claudia

Quando si tratta di matrimonio, sembra sempre che ci siano due grandi schieramenti a confronto.

Claudia Sokolova sembra tendere decisamente di più verso il primo gruppo ma, a quanto dichiara, la sua grande spesa è stata più che giustificata dai ricordi che è riuscita a costruire e dalla gioia che quei ricordi continueranno a portarle negli anni a venire. Senza contare che, nei 100mila euro di spesa, è considerato anche il viaggio da sogno a Bali.

Claudia e Nick si sono scambiati le promesse nuziali nel mese di agosto, di fronte a 68 ospiti e dopo tre anni di relazione. Secondo quanto riportato dal DailyMail, lei ha sempre voluto che il suo matrimonio fosse «un classico, senza tempo», e certamente ha raggiunto il suo obiettivo: «Due cose possono essere entrambe vere quindi sì, è stato uno spreco di soldi, ma è anche stato il giorno più bello della mia vita».

Certamente, il pagamento non è la sola parte problematica quando si ha a che fare con la pianificazione di un evento del genere: «Ho amato ogni secondo del mio matrimonio e vorrei poter rifare tutto da capo. Però è stato senza dubbio un processo lungo e costoso che ha causato molto stress». Il prezzo, ovvero poco meno di 100mila euro, include l'addio al nubilato e al celibato e la luna di miele a Bali, tra le altre spese.

L'elemento più costoso è stato l'affitto della magione in cui si è tenuta la cerimonia, 20mila euro, seguita dalla vacanza a 7500 euro e dal vestito da sposa a 7mila, direttamente dalla KWH Bridal Boutique. Poi, con un catering da poco meno di 6mila euro hanno servito un banchetto stellare con maiale, pollo, gnocchi, antipasti, insalate, crepe alla Nutella, panna cotta e molto altro.

«Alla fine», dice Claudia, «Il matrimonio deve riguardare i desideri dei due partner, entro i propri limiti finanziari. Se sei una persona che non riesce a gestire lo stress, introversa, che non ama avere gli occhi altrui addosso e non gli piacere spendere soldi... allora è bene andare con una cerimonia più ristretta».

