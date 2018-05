"Ecco come sedurre una donna russa". Manuale per i calciatori argentini che vanno ai Mondiali. Polemiche sui social.

Chissà se il manuale è stato dato in dotazione anche a Lionel Messi. "Cosa fare per conquistare una ragazza russa" è infatti il titolo di un un capitoletto di un manuale diffuso durante un corso organizzato dalla Federcalcio argentina (Afa) per dirigenti, giocatori, tecnici e giornalisti argentini che si recheranno in Russia per i Mondiali. Finita presto sul web, la vicenda ha fatto scalpore e creato non poche polemiche prima che il testo venisse riproposto emendato, senza più quelle due pagine che in otto capitoletti avrebbero avuto l'intenzione, tra ovvietà e triti luoghi comuni, di preparare presunti casanova.

