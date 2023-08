Mamma vegana non vuole uccidere i pidocchi: «Pettino mia figlia in giardino, così sopravviveranno»

di Redazione web

Di solito, quando un bambino prende i pidocchi, la preoccupazione principale di un genitore è liberarsi dei parassiti il più velocemente possibile. Ma la situazione cambia se la mamma in questione è vegana, e per scelta ha deciso di non uccidere altri esseri viventi. La situazione è stata descritta dalla vicina di casa della donna, che è anche la madre della migliore amica della bambina con i pidocchi.

I pidocchi e la mamma vegana

La vicina di casa della mamma vegana ha chiesto consiglio in una rubrica, spiegando le sue preoccupazioni: «Mia figlia di sette anni è la migliore amica della ragazza della porta accanto, la cui famiglia è vegana. Va bene, rispettiamo la loro scelta... il mio problema è che recentemente questa bambina altrimenti deliziosa era a casa nostra e si grattava furiosamente, e ho scoperto che brulicava di pidocchi». Dopo averne parlato alla madre della piccola, la donna si è sentita rispondere che non solo ne era a conoscenza, ma che non aveva intenzione di prendere provvedimenti drastici perché i vegani non uccidono gli esseri viventi. «Mi ha detto che era abituata a pettinare i pidocchi nel giardino, dove avevano le migliori possibilità di sopravvivenza», ha continuato la donna, «e sono rimasta a bocca aperta».

La risposta

L'editorialista a cui la donna si è rivolta non ha avuto mezze misure nel risponderle, definendo la vicina vegana una «idiota ipocrita». Ha poi continuato dicendo che in realtà era un "mostro" che stava condannando i pidocchi a una morte "lenta e dolorosa" poiché non sarebbero state in grado di sopravvivere in giardino. Quindi, ha scherzosamente consigliato alla donna di prendere in mano la situazione e di allestire il bagno per "giocare a fare il parrucchiere" e rimuovere lei stessa i pidocchi. Tuttavia, ha avvertito che questo potrebbe turbare l'altra mamma, se lo scoprisse.

