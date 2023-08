Papà sviene durante il travaglio, le infermiere curano lui: «Ha fatto del suo meglio»

di Redazione web

Chi lo ha vissuto sulla propria pelle o ha solo assistito alla scena lo sa: il momento del travaglio che precede il parto può essere molto doloroso. Non solo per la futura mamma, ma anche per chi le sta attorno: è questo il caso di un papà che non ha retto allo stress della situazione ed è svenuto ai piedi del letto della compagna. Il momento è stato immortalato in un video diventato virale su TikTok, con oltre 13 milioni di visualizzazioni.

Papà sviene durante il travaglio

Mamma Corianne Johnsons ha condiviso sul suo profilo TikTok una clip di 11 secondi in cui mostra il marito che sviene mentre assiste al suo travaglio. Il video comincia con l'inquadratura di un'infermiera che si prende cura della donna, ma nell'angolo destro dello schermo si possono notare le gambe di un uomo disteso per terra: è il futuro papà, sdraiato in posizione fetale mentre un'altra infermiera lo sta controllando e gli sta portando una borsa del ghiaccio per il suo mal di testa. Quindi passa a una sua foto pochi istanti seduto sul pavimento mentre beve qualcosa (presumibilmente una soluzione zuccherina per riprendersi da un mancamento). Lo scatto finale è di suo marito sdraiato sul divano coperto da una coperta e che si riposa.

I commenti

Gli utenti hanno trovato l'intera situazione esilarante, e hanno anche condiviso le proprie esperienze simili. «Audacity dovrebbe essere il secondo nome di ogni uomo», ha affermato un commentatore. «È diventato lui stesso un paziente», ha sottolineato qualcun altro. Quindi una mamma ha scritto: «Le infermiere hanno costretto mio marito a lasciare la stanza per la mia epidurale. Ha detto che * la maggior parte * degli uomini sviene se vede la procedura eseguita». «Anche mio marito è svenuto... due volte e ha vomitato tutto prima ancora che avessi il taglio cesareo d'emergenza», ha ammesso un'altra donna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 12:08

