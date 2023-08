Mamma partorisce due gemellini nello stesso momento, il caso rarissimo. L'ospedale: «Mai visto nulla di simile»

di Redazione web

Quanti gemelli possono dire di essere nati esattamente nello stesso istante? Davvero pochi. E bene sì, perché questa tipologia di parto parto è una condizione clinica più unica che rara. Una donna, però, lo ha sperimentato sulla sua pelle e ha scoperto che è possibile.

Diane McLaren e il marito Daniel hanno dato alla luce Molly e Micky McLaren. I due gemelli sono nati dalla stessa spinta della mamma e sono venuti al mondo simultaneamente.

Bimbe nate premature, una è il doppio dell'altra: «Nessuno crede che siano gemelle, ma vederle insieme è una gioia»

Mamma di 12 figli a 34 anni: «I miei genitori non volevano uscissi fino a 16 anni, ecco cosa è andato storto»

Il parto gemellare simultaneo

La donna del North Lanarkshire, in Scozia, ha partorito all'University Hospital Wishaw lo scorso aprile. Ostetrica ed infermiere le hanno detto di dare una spinta enorme mentre la testa di uno dei gemelli era pronta a fuoriuscire. Ma quando Micky emerse a testa in giù, anche Molly mostrò i piedi per prima. I due sono usciti insieme in quella che è una frazione di pochi secondi e che ha rappresentanto la prima volta per l'ospedale.

Il parto gemellare simultaneo, molto raro come tipologia di parto, ha creato stupre attirando visite di diversi medici e personale ospedaliero incuriositi.

Diane ha detto di essere entusiasta di poter dire ufficialmente che i suoi due figli più piccoli hanno esattamente la stessa età.

La paura durante il parto

La donna ha spiegato che il parto, per quanto rapido, non è stato semplicissimo.

«Ho dato una spinta enorme, ma pensavo che Micky fosse bloccato all'interno. Quando ho partorito, la squadra medica era stupita. 'Entrambi i bambini sono qui adesso', mi hanno detto. Ero stordita. 'Cosa vuol dire?', ho chiesto. Molly aveva un piede e una gamba molto lividi fino al ginocchio, e Micky era completamente nera dal collo in su a causa della posizione in cui era stato bloccato con il piede premuto contro di lui. Ma stavano entrambi assolutamente bene.», ha confessato la donna dopo aver realizzato quanto accaduto.

Molly e Micky sono nati dopo più di 12 ore di travaglio. Molly pesava due chili e mezzo, mentre suo fratello Micky arrivava a poco più di tre chili.

«Ho registrato la loro nascita poche settimane dopo e il personale dell'anagrafe era stupito. Hanno dovuto contattare l'ospedale per la conferma prima di poter mettere sui loro certificati di nascita che erano nati nello stesso momento», ha spiegato la mamma dei due gemelli.

La coppia di genitori aveva perso un bambino due anni, nel 2021, fa e la scoperta di due gemellini ha rappresentato una notizia straordinaria. Diana e Daniel hanno altri tre figli: Rory, 3 anni, Adam di nove e Georgia, 10.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA