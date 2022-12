Mamma uccisa da una pugnalata durante una rapina, Emma morta a 41 anni davanti alle figlie: «Le stava proteggendo»

Una mamma di 41 anni è stata uccisa durante un tentativo di rapina in casa sua, a Brisbane (Australia). Emma Lovell è stata pugnalata al petto da uno dei rapinatori. A fare irruzione in casa sua, la notte di Santo Stefano, una banda di adolescenti tra i 16 e i 18 anni. La donna stava proteggendo le figlie, quando è stata colpita a morte.

Cosa è successo

Il marito della donna uccisa, Lee Lovell, è stato intervistato e ha raccontato cosa è successo: «Emma è morta cercando di proteggere me e la nostra famiglia. Abbiamo sentito i nostri due cani abbaiare, Emma ha controllato la nostra app di sicurezza e ha visto che la porta d'ingresso era aperta».

«Siamo corsi entrambi fuori dalla nostra camera da letto, Emma dietro di me, e abbiamo visto due persone in casa nostra. Non avevo nemmeno capito che fosse stata accoltellata fino a quando mia figlia non si è accorta che sua madre stava sanguinando», ha raccontato l'uomo.

Anche il marito è stato colpito da una pugnalata alla schiena, ma la sua ferita si è rivelata meno grave. I 4 criminali sono stati arrestati e portati in carcere. Il funzionario ha affermato che ognuno di loro era già noto alle forze dell'ordine per reati di minore entità, ma che nessuno aveva rapporti con le vittime.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 22:11

