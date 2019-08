Bimbi di 9 e 6 anni mangiano ravioli, la mamma torna a casa e li picchia: «Non avevate il permesso»

Domenica 4 Agosto 2019, 07:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

perché hannoin sua assenza. Latamara Taylor, una mamma di 31 anni di Miami, ha lasciato i suoi due bambini a casa soli per andare ae quando è tornata a casa si è accorta che i due avevano mangiato una confezione di ravioli senza il suo permesso, così li ha puniti picchiandoli.La donna avrebbe detto loro di avvertirla se avessero avuto fame, ma i piccoli, cercando nel frigo, hanno notato la pasta e hanno deciso di mangiarla. I due bimbi, di 9 e 6 anni, sono stati ripetutamente frustati con il filo di una prolunga su gambe, busto, cosce, fianchi e glutei. Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato il padre dei bambini, dove li ha portati la madre dopo l'aggressione.L'uomo ha notato i segni delle violenze e ha chiesto spiegazioni. Dopo aver sentito i suoi figli il papà, come riporta anche il Daily Mail , ha denunciato la ex che ha cercato di ucciderlo investendolo con una macchina. La donna è stata arrestata con l'accusa di percosse e abbandono di minori, mentre i piccoli resteranno con loro padre.