Mamma dopo il parto stabilisce la "regola 555" ma il marito si ribella: «L'ha accettata, non capisco perché si lamenti e mi dia della str***a»

La nascita di un figlio è il momento più importante nella vita di una donna. Questo momento, però, potrebbe essere anche uno dei più stressanti perché è necessario abituarsi a un nuovo stile di vita, a nuovi ritmi e, magari, anche la tensione tra marito e moglie può arrivare alle stelle. Così, è successo alla protagonista e giovane mamma che ha raccontato la sua situazione su Reddit. La donna ha spiegato che, dopo aver partorito, ha detto al marito che avrebbe messo in pratica la regola del 555, ovvero svolgere determinate azioni per un totale di cinque giorni e, poi, cambiare. Con questa suddivisione precisa delle giornate, tuttavia, si è creato il caos e il motivo è presto detto.

La vicenda

La giovane mamma ha postato un lungo messaggio su Reddit, spiegando: «Dopo avere partorito ho deciso di seguire la regola del 555. Primi cinque giorni, a letto. Non devo fare altro che rimanere sdraiata con mia figlia e farle sentire la mia vicinanza, la mia pelle. La allatto e ci riposiamo. Nei prossimi cinque giorni, invece, potrò alzarmi dal letto ma non potrò rimanere in piedi troppo a lungo. Quindi, mi siederò accanto al mio bambino di sei anni e insieme faremo i compiti o coloreremo, il tutto con la neonata in braccio. Negli ultimi cinque giorni, poi, potrò svolgere mansioni leggere come, ad esempio, piegare il bucato o cambiare i pannolini. Il tutto stando ferma per fare il minimo sforzo, coccolando la mia bambina o allattandola al seno.

I commenti social

Il post Reddit della giovane mamma ha riscosso molto successo tra gli utenti che utilizzano il social e in tantissimi hanno commentato. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Tu hai appena avuto un bambino e hai il diritto di riposare. Se è già tutto pronto, non capisco perché tuo marito si lamenti», «Tu devi riposarti ma presta attenzione anche ai bisogni dell'altro bambino, magari rimanere a letto tutto il giorno non è la decisione più saggia» oppure «Io trovo che questa "regola" sia alquanto assurda anche perché una persona, dopo avere partorito, non è malata. Va bene il riposo ma per 15 giorni di fila mi sembra eccessivo».

