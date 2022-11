Mamma muore a 34 anni per un'embolia polmonare: aveva appena preparato il figlio per la scuola

Una giovane mamma è morta poco dopo aver preparato il figlio maggiore per andare a scuola. Michaela Bateman, 34 anni, è stata portata in ospedale dopo essersi sentita male dopo aver preparato il figlio per la scuola, ma è morta poco dopo a causa di un'embolia polmonare.

Il malore

La donna aveva appena preparato suo figlio George quando si è sentita male e ha chiamato sua madre che si trovava in un'altra stanza. Michaela è stata portata al Frimley Park Hospital nel Surrey, dove ha subito un arresto cardiaco subito dopo il suo arrivo. I medici hanno subito detto ai familiari che la situazione era grave, e purtroppo dopo un'ora che hanno provato a rianimarla ne hanno dichiarato il decesso.

La mamma della 34enne ha spiegato che credeva fosse la sua pancreatite, visto che ne soffriva, ma Michaela lamentava dolore al petto. La nonna viveva con la figlia e la sua famiglia perché non riuscivano da soli con il marito a prendersi cura dei tre figli. Una raccolta fondi è stata organizzata dagli amici di Michaela per aiutare a "fornire alla famiglia di Michaela un sostegno finanziario per il suo funerale" e per "prendersi cura dei suoi tre bellissimi bambini".

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 15:55

