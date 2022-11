Elena Augello morta, la giornalista stroncata da una malattia a 41 anni. Lascia tre figli

E' morta in seguito ad una malattia che non le ha lasciato scampo all'età di 41 anni Elena Augello, madre di tre figli e moglie di Emanuele, volto noto della televisione locale prima con l'emittente Nuova Tvp prima e poi Vera Tv. Elena è morta a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli.

I funerali

I funerali di Elena Augello saranno celebrati domani pomeriggio alle 16, nella chiesa di San Filippo Neri a San Benedetto del Tronto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 14:09

