Mamma lascia la figlia malata di 7 anni sola in casa per andare a una festa al bar: la bambina muore e lei viene condannata all'ergastolo

Una mamma è stata dichiarata colpevole dell'omicidio della figlia di 7 anni dopo che l'aveva abbandonata per andare a una festa. Lauren Kay Dean è stata condannata in via definitiva dal tribunale del Texas per la morte di sua figlia di 7 anni dopo averla lasciata sola in casa, insieme ai due fratelli più piccoli, nonostante la giovanissima età e le sue critiche condizioni di salute.

I fatti

La donna, nel corso della serata, ha lasciato in casa la bambina, costretta a letto per dei problemi di salute, insieme ai fratellini di 5 anni e 3 mesi. A far scattare l'allarme è stata una chiamata anonima alla polizia che ha voluto fare un sopralluogo nell'appartamento. Lauren, rintracciata dagli agenti, avrebbe invitato i poliziotti ad entrare per dimostrare che era tutto ok, ma proprio così si sono accorti che la bambina non stava bene ed è poi deceduta.

La bambina soffriva della sindrome di Down e di una grave paralisi che non le permetteva di camminare o nutrirsi da sola, per questo era alimentata con un sondino 24 ore su 24.

Probabilmente nel corso della serata la bambina si è sentita male ma non ha potuto comunicarlo a nessuno, né i suoi due fratellini sarebbero stati in grado di aiutarla.

Mamma condannata all'ergastolo

La donna ha ammesso le sue colpe ed è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia e per abbandono di minore.

L'ammissione di colpa eviterà la pena di morte, chiesta inizialmente dai pm, vista l'aggravante per motivi futili. La mamma, infatti, ha spiegato di aver lasciato soli i bambini in casa per poter andare a una festa nel bar vicino al suo appartamento.

