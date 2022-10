Jessica morì a 12 anni in gita, scagionati gli insegnanti: «Nessuna colpa». L'ira della famiglia

Una studentessa di 12 anni è morta durante una gita scolastica a causa di una disattenzione dei suoi insegnanti. Steven Layne, Chantelle Lewis e Daisy Stathers sono stati accusati di omicidio colposo per la morte di Jessica Lawson avvenuta nel 2015, ma in questi giorni il tribunale francese li ha dichiarati non colpevoli.

Leggi anche > I genitori lasciano il figlio di 5 anni nella scuola sbagliata e se ne vanno

La ricostruzione dei fatti

La ragazza britannica si trovava in gita scolastica in Francia. A seguito di una disattenzione degli insegnanti, che l'hanno persa di vista, la 12enne sarebbe affogata in un lago. La giovane si trovava su un pontone, un grosso galleggiante del lago, quando questo si è improvvisamente capovolto e lei è finita in acqua. Dopo il terribile incidente, gli insegnanti che si trovavano con lei sono stati denunciati ma ora sono stati scagionati da ogni accusa.

Secondo la corte francese i suoi professori hanno fatto tutto il possibile nel tempo più breve possibile. Tutti e tre si sono dichiarati sconvolti per l'accaduto non pensando che il pontone su cui si trovava la 12enne si sarebbe potuto ribaltare. Inoltre nella zona era presente un bagnino che aveva dato ai professori la sicurezza che se fosse mai successo qualcosa ci sarebbe stato un pronto intervento.

Leggi anche > Bambina di 17 mesi scivola nella vasca idromassaggio e affoga: il corpicino trovato dal fratellino di 6 anni

La famiglia si è detta addolorata e sconvolta per la perdita di Jessica, ribadendo che era una brava nuotatrice e che se solo ci fosse stato con lei qualcuno pronto ad aiutarla si sarebbe potuta salvare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA