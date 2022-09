Mamma sbranata viva da uno squalo bianco davanti alla famiglia: ha provato a fuggire, ma lui l'ha raggiunta

Vede uno squalo mentre è in acqua e prova a scappare ma viene raggiunta e sbranata viva. Kimon Bisogno, 39 anni, si stava godendo un fine settimana con la sua famiglia in Sud Africa, ma la vacanza è finita in tragedia. La donna stava nuotando in quello che sembrava essere un mare calmo, quando ha notato uno squalo bianco a pochi metri da lei. Ha iniziato a nuotare cercando di fuggire, ma l'animale l'ha raggiunta e l'ha attaccata non lasciandole scampo.

In pochi minuti in acqua c'è stato il panico generale, molti altri bagnanti si sono allontanati di fretta dall'acqua, ma per la 39enne non c'è stata possibilità di fuga. Raggiunta la riva, i presenti hanno chiamato subito i soccorsi ma per la donna era ormai troppo tardi. Sul posto è giunta una motovedetta del National Sea Rescue Institute (NSRI) che però ha solo potuto recuperare il corpo senza vita della 39enne.

La famiglia aveva guidato per 300 miglia dalla loro casa a Cape Town al lussuoso complesso alberghiero Beacon Isle a Plettenberg Bay dove avrebbero trascorso 3 giorni di vacanza. La donna e il marito erano riusciti con fatica a rimettere in piedi la loro attività in pizzeria dopo il Covid. Il comune di Bitou, che sovrintende alla spiaggia, ha chiuso la baia, ha affisso cartelli per gli squali e ha inviato bagnini per tenere i turisti fuori dall'acqua. Quello ala 39enne è il secondo attacco mortale di squalo nell'area negli ultimi tre mesi. Per questo le autorità locali assicurano che presto sarà installata una barriera per gli squali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 13:09

