«Lei ha 22 anni, io 29 e mi chiama mamma ma tutti ci scambiano per sorelle perché siamo identiche»

di Redazione web

La storia di Savana e Tizzi Chapin ha fatto il giro dei social e il motivo è presto detto: la prima ha 29 anni e la seconda ne ha 22 e le due statunitensi sono... mamma e figlia! Ciò che più ha stupito gli utenti social è ovviamente il fatto che tra loro intercorrano solamente 7 anni di differenza, il che non è possibile. Infatti, Savana e Tizzi non sono madre e figlia biologiche ma la prima ha sposato il papà della seconda ed è, quindi, diventata la sua matrigna, anche se, le piace farsi chiamare anche "mamma".

La storia di Savana e Tizzi Chapin

Le vite di Savana e Tizzi Chapin si sono incontrate qualche fa, quando il papà di Tizzi, Chris ha incontrato Savana. Tra i due intercorrono 16 anni di differenza che, tuttavia, non sono mai stati un problema. In un video pubblicato su Instagram, Savana ha raccontato: «Tizzi inizialmente, quando mi ha conosciuta, era molto sconcertata. So che se avessi avuto la sua età e mio padre fosse tornato a casa con una ragazza che era più coetanea mia che sua, probabilmente gli avrei gridato contro le peggio cose. Tuttavia, lei è stata molto comprensiva e dopo avermi conosciuta, ha imparato anche ad accettarmi. Adesso andiamo molto d'accordo e passiamo tantissimo tempo insieme, tanto che, a volte, Tizzi mi chiama "mamma". Io non voglio prendere il posto di nessuno ma a me fa piacere che tra noi ci sia questo legame. Quando andiamo da qualche parte, ci scambiano tutti per sorelle perché siamo identiche».

Savana e Tizzi sui social

Savana e Tizzi Chapin sono molto seguite sui social, specie su Instagram dove, quasi ogni giorno, postano video o foto in cui si allenano insieme o partecipano a feste o a eventi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA