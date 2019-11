Terremoto Albania, i vigili del fuoco italiani: «Così abbiamo trovato la mamma e i figli morti abbracciati sotto le macerie»

Sabato 30 Novembre 2019, 12:22

«Speravamo di ritrovarli vivi, lo si spera sempre e in qualunque situazione, non pensiamo mai che non possa essere così.. Non è andata così, erano lì proprio dove immaginavamo. Tutti insieme, come abbracciati. Nello stesso ambiente, nello stesso posto dove fino al momento della scossa sismica c'era un letto per tutti...C'erano la madre e i tre figlioletti". Nella voce di, 52 anni, team leader della(Urban search and rescue) dei vigili del fuoco della, si coglie la commozione mentre racconta all'le ultime fasi del loro lavoro di soccorso a, tra le macerie di una palazzina a quattro piani che il terremoto di magnitudo 6.4 in piena notte tra lunedì e martedì ha distrutto.Vediamo i vigili del fuoco mentre lavorano, come fossero, a cercare tra le macerie, pensiamo 'solo' a mani che si fanno largo tra le macerie alla ricerca di una traccia di vita. Ma non sono solo mani che scavano, non sono solo schemi operativi: l'attanaglia anche questi uomini e donne. E trovarsi davantinell'ultimo respiro di vita, turba anche questi«È stato unper tutti noi - aggiunge Ciannelli - Siamo genitori anche noi e quando ti ritrovi davanti deici vuole una grande forza d'animo per andare avanti... È chiaro che speravamo fossero tutti vivi, la mamma e quei tre bambini (due gemelli, un maschietto e una femminuccia di due anni, e la loro sorellina di 7 anni). Ripeto:. Poi ti arrendi alla realtà. Il fatto però di averli ritrovati ci ha comunque rasserenati, perché siamo comunque riusciti a restituire in qualche modo quelle persone ai loro familiari».Il capo team USAR della Toscana spiega che il gruppo di vigili del fuoco - che a Durazzo ha operato insieme alla squadra, in turni di servizio che ne vedevano impegnati 20 per volta del totale di 44 - supera questi aspetti emotivi «anche, tendiamo a raccontare e non a fare i superuomini».Anche il racconto di un'emozione, anche il cedimento alla commozione finisce con il diventare un elemento in più «per. Non c'è da vergognarsi, ci si sostiene a vicenda», specie di fronte a certe immagini. «Sappiamo bene che con il trascorrere delle ore le probabilità di ritrovare persone in vita diminuiscono sempre più, però questo non significa rallentare le ricerche», può esserci ancora vita.Nella squadra Usar Toscana che ha lavorato a Durazzo, ci sono anche vigili del fuoco che avevano appena lasciato ldove da domenica a lunedì mattina erano stati impegnati nelle operazioni dinella frana del viadotto. Neppure il tempo di rientrare e subito unae.«Sono diverse le circostanze in cui operare per noi dei team Usar. Del resto - sottolinea Ciannelli - nei contesti urbani. Nella città albanese si è operato come da procedura codificata in ambito internazionale per le ricerche appunto in ambito urbano». E' necessaria sempre lae nel limitare il numero di persone che entrano in azione, «bisogna evitare che tutti siano coinvolti in un eventuale crollo».Fondamentali sono le, come pure leper cercare di individuare persone. Non meno importanti sono itra le macerie. Si opera conper la messa in sicurezza dell'area in cui cercare, «non possiamo permetterci i tempi di un puntellamento classico».Ogni sito su cui si interviene ha le sue peculiarità, nel caso di Durazzo «per certi versi questo scenario somigliava a quello di, dove siamo riusciti a tirare fuori vivo il ragazzo disperso, perché era un edificio isolato. C'era cemento armato, e questo sicuramente ha comportato maggiori difficoltà nel penetrare e cercare» la. Nel caso in questione è accaduto che a cedere sono stati i, i solai si sono come appoggiati l'uno all'altro. A mo' di pancake o di sandwich, è così che tecnicamente viene descritta questa situazione, proprio per dare l'esatta idea di, con minimi interspazi.E in questi margini strettissimi lavorano gli specialisti Usar dei vigili del fuoco. Già nelle prime ore di intervento il portavoce dei vigili del fuoco italiani,, aveva evidenziato come la situazione fosse complicata proprio da questa particolare disposizione dei solai a causa della violenta scossa sismica, rendendo "difficile, molto difficile operare". Eppure alla fine ce l'hanno fatta a, dapprima il padre e poi, ad ore di distanza, madre e figlioletti. Infine l'ultimo che mancava all'appello, un congiunto dei primi cinque."Il nostro lavoro èe, quanto più rapidamente, provare a", dice Ciannelli, che sottolinea come per lui e per l'intero Corpo dei vigili del fuoco "il sostegno che riceviamo dagli italiani è un onore e uno sprone per fare sempre meglio e". Anche se capita di dover cercare solo corpi senza vita.Adesso ci si accinge a. L'Usar è inserito in un meccanismo internazionale di soccorso e la sua presenza sul territorio disastrato finisce quando, quando arriva il fatidico. Oggi sarà una giornata dedicata a smantellare la base temporanea allestita, i team Usar potranno rientrare.. La messa in sicurezza delle aree terremotate sarà ora compito delle, con il supporto internazionale, l'emergenza sarà quella del dopo-terremoto, con il freddo balcanico alle porte. "Il nostro lavoro è così, non sempre fatto di buone notizie...Quella mamma e quei tre bambini erano lì, noi avevamo il dovere di cercarli, volevamo cercarli. Ci siamo comunque riusciti. Non come avremmo desiderato, non come tutti avrebbero desiderato...", commenta Ciannelli. Il terremoto aveva già spento quelle vite. Ma non la tenacia di chi è chiamato a missioni simili:. E quindi cercare, cercare fino all'ultimo.