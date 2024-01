«A Natale mia figlia mi ha detto che è incinta per la settima volta: ho dovuto cacciare di casa lei, il fidanzato e i miei 6 nipoti»

di Hylia Rossi

Molti nonni esprimono il desiderio di passare più tempo possibile con i propri nipoti, eppure non sempre è possibile, dato che spesso i figli si trasferiscono e costruiscono la propria famiglia altrove. Per questo, di solito, si aspettano con ansia occasioni come le feste di Natale per potersi riunire sotto lo stesso tetto.

In alcuni casi, però, la situazione sembra proprio ribaltarsi: una giovane nonna di 45 anni ha chiesto aiuto su Reddit per capire se il suo approccio sia sbagliato o meno. A quanto pare, vivere con la propria figlia 27enne, il suo ragazzo e 6 nipoti alla lunga è diventato insostenibile. E quando la ragazza annuncia una nuova gravidanza, i nonni decidono di dire basta.

La decisione dei nonni

«Mia figlia, di 27 anni, ha sei bambini di età compresa tra i 10 anni e gli 11 mesi, da tre papà diversi», scrive la nonna. «Da due di loro riceve supporto economico, mentre è insieme al terzo ormai da cinque anni. Lei lavora part-time e il suo fidanzato è un cuoco a tempo pieno. Hanno vissuto con noi per un anno e mezzo, dopo essere stati sfrattati dalla loro precedente casa. I bambini hanno la camera al piano di sopra (ce ne sono due), ma è comunque troppo piccola per sei. Mi chiedono costantemente aiuto per pagare le bollette e io e mio marito non chiediamo l'affitto così che possano mettere da parte i soldi per prendersi casa loro, anche se non credo lo stiano facendo».

La situazione finanziaria della figlia, quindi, non sembra particolarmente rosea, il che non è strano considerando le spese associate a sei bambini e il fatto che lei lavori part-time.

La situazione, già progressivamente più difficile da sopportare, è peggiorata con l'annuncio durante il cenone: «Mia figlia ci ha riuniti intorno al tavolo e ha detto di essere incinta del settimo bambino. Erano tutti emozionati, io terrorizzata: un altro bambino in casa, con così poco spazio. Ho guardato mio marito e ho visto che la pensava allo stesso modo, quindi ne abbiamo discusso più tardi e siamo giunti alla conclusione di dover chiedere loro di trasferirsi altrove».

La reazione della figlia

Quando ne ha parlato alla figlia e al suo fidanzato, tuttavia, la situazione è degenerata: «Ho detto loro che avrebbero avuto due mesi per trovare una nuova casa perché non riusciamo a far posto per un altro bambino. Lei ha iniziato a piangere e dire che non poteva credere la stessi lasciando per strada perché è incinta, che era ingiusto e voleva più tempo. Io le ho risposto che mi dispiaceva, anche io stavo soffrendo, ma queste condizioni di vita erano diventate impossibili».

La 27enne non si arrende e chiede più tempo, con la minaccia di portarla in tribunale se non lo avesse concesso. La mamma, allora, chiarisce che in tal caso il tribunale le darebbe soltanto 30 giorni. «Mi ha accusato di lasciare i miei nipoti senza casa solo perché sono egoista», continua a spiegare, «Ha pubblicato un post su Facebook in cui cerca stanze da affittare perché "è incinta, non ha un posto dove stare e alla sua famiglia non frega un ca**o di lei". Sono io ad aver sbagliato?».

In proposito, un utente risponde: «Non credo tu sia stata str***a, ma sarebbe stato meglio mettere dei limiti già tempo fa. Tua figlia e il fidanzato devono crescere e forse questa, per loro, sarà una lezione di vita. Credo sarebbe il caso di dare un po' più di tempo per cercare casa, o magari far loro pagare l'affitto e metterlo tu da parte per loro».

