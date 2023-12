«Ho 103 anni, sono mamma di 6 figli, nonna e dottoressa nella mia clinica: ecco il segreto per una vita lunga e piena»

di Hylia Rossi

Una nonna di 103 anni ha deciso di condividere la sua esperienza di vita e i suoi segreti per rimanere in forma, sia fisicamente che mentalmente. La sua è una storia di grande ispirazione: oltre a crescere sei figli, è riuscita a dedicarsi alla sua carriera e a mandare avanti per decenni una clinica.

La dottoressa Gladys McGarey ha pubblicato proprio quest'anno le sue memorie, ma l'età non la ferma e ancora oggi continua ad aiutare i pazienti che chiedono consulti. Come se non fosse abbastanza, è stata ospite di vari podcast e gestisce un account Instagram con quasi 50mila follower.

I consigli di Gladys e la difficoltà del divorzio

In una recente intervista, come riportato dal DailyMail, Gladys ha sottolineato l'importanza di avere sempre un obiettivo, «qualcosa per cui vivere».

Tuttavia, anche lei ha dovuto passare momenti brutti, in cui si è sentita "spezzata", prima di arrivare a questa conclusione. In particolare, quando quello che era stato suo marito per 46 anni le ha presentato i documenti per il divorzio perché, a 69 anni, ha trovato un nuovo amore con una collega.

«Ho pensato: "Passerò il resto della mia vita a gridare così?"», dice Gladys, «Il dolore mi ha insegnato davvero molto». Fondatrice, nel 1978, dell'American Holistic Medical Association, è cresciuta in India dove i suoi genitori lavoravano come missionari e si è poi trasferita negli Stati Uniti per diventare medico.

Gladys afferma, in un'intervista al The Guardian, che la cosa più difficile che abbia dovuto affrontare è stato proprio il divorzio. Si ricorda perfettamente la rabbia che l'ha colta quando le è arrivato l'invito al matrimonio dell'ex marito, Bill, che ora non c'è più. Tuttavia, è stato anche un momento che le ha cambiato la vita: «Non è una questione di accettare qualcosa, ma di riuscire a vivere quelle situazioni. Se riesci a vivere i problemi che ti si presentano davanti, diventano una fonte preziosa di insegnamento».

«Non rimpiango neanche per un minuto del tempo passato come moglie di Bill», dichiara. E poi aggiunge: «Ma la mia vita, poi, è entrata in una dimensione completamente slegata da lui. Prima di quel momento, non mi fidavo della mia voce e non credevo neppure di averla. Dopo il divorzio, invece, Non ero più parte di "Bill e Gladys", ero la dottoressa Gladys McGarey. Ho reclamato ciò che era già mio, ma non come partner di Bill».

Anche sua figlia, Helene, ha deciso di dedicarsi alla medicina e le due hanno avuto l'opportunità di lavorare insieme. Gladys si mantiene in forma con una dieta sana ed equilibrata, nove ore di sonno e l'attività fisica, tra le camminate e la bici.

