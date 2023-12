Nonna Giuseppina compie 108 anni. Gli auguri e il regalo di papa Francesco: «Mi unisco alla gioia di chi ti vuole bene»

di Redazione web

Un regalo speciale per i suoi 108 anni, la sorpresa firmata papa Francesco. Un compleanno indimenticabile quello della maestra aquilana Giuseppina Patriarca, vedova Di Gregorio, che a novembre ha compiuto 108 anni. Pochi giorni fa il postino le ha recapitato una corona con perle del rosario e una lettera del Papa.

«Cara Giuseppina - si legge nella missiva inviata dal Vaticano - desidero ringraziarti vivamente per la cortese lettera con la quale mi hai informato che hai da poco compiuto 108 anni. Ti formulo i miei fervidi auguri per il lieto evento e mi unisco con gioia a quanti ti vogliono bene e ti sono vicini nel lodare il signore per questo bellissimo momento. Grazie per la tua testimonianza e per l’importante ruolo educativo che hai svolto nei lunghi anni della tua vita. Continua a edificare gli altri con il tuo esempio e con la tua saggezza. Invocando la protezione della Santa Vergine e di San Giuseppe, di cuore ti invio la mia benedizione, che volentieri estendo alle persone che ti sono care. Per favore - conclude Bergoglio - prega per me, io pregherò per te. Fraternamente Francesco».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA