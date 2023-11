Mamma di 2 gemelli a 70 anni, è la «più anziana d'Africa»: ecco la storia di Safina

Mamma a 70 anni, è così diventata la donna più anziana in Africa a partorire due gemelli attraverso il trattamento di fecondazione in vitro. Safina Namukwaya ha partorito una bambina e un bambino mercoledì pomeriggio tramite taglio cesareo, ha riferito il Women's Hospital International and Fertility Center di Kampala, in Uganda. I medici dell'ospedale hanno detto che la madre e i suoi due bambini «stanno bene dopo il parto cesareo».

Mamma a 70 anni, la storia

L'ospedale ha fatto sapere: «Questa storia non riguarda solo il successo medico; riguarda la forza e la resilienza dello spirito umano». Si ritiene che la signora Namukwaya abbia dato il benvenuto a una bambina di nome Sarah nel 2020, quindi è diventata madre tre volte in altrettanti anni.

Woman, 70, gives birth to twins after IVF becoming one of world's oldest mums https://t.co/CeLweSaFSY pic.twitter.com/7ORgA5cJZA — The Mirror (@DailyMirror) November 30, 2023

Parlando al canale NTV, la signora Namukwaya ha detto di aver sofferto alcune complicazioni e difficoltà durante la sua ultima gravidanza.

