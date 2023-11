La modella elenca 117 motivi per non avere figli, tra cui la caduta dei capelli dopo il parto e la casa sempre in disordine. Ira delle mamme sui social La modella australiana Ellie Gonsalves ha 32 anni e si è sposata da pochi mesi







di Redazione Web La modella australiana Ellie Gonsalves ha pubblicato sui social una lista che spiega perché non ha figli e perché non desidera averne con il marito e imprenditore Ross Scutts, con cui ha una relazione da 15 anni e con cui è sposata dal mese di marzo. Secondo la 32enne ci sarebbero ben 117 motivi diversi per non avere un figlio e godersi la vita con il proprio marito. Opinione che ha, chiaramente, scatenato l'ira delle mamme che la seguono sui social, ma che ha ottenuto anche appoggio e condivisione dai follower. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELLIE GONSALVES (@ellie_gonsalves) La lista dei 117 motivi Tra i 117 motivi elencati rientrano la caduta dei capelli dopo il parto, la possibilità che il piccolo possa defecarle addosso e rovinarle i vestiti, il mutamento dell'organo genitale, una casa sempre in disordine e la mancanza di tempo libero per fare ciò che si ama. Sull'elenco postato, Ellie Gonsalves spiega: «Mentre alcune delle cose sulla mia lista sono satiriche, molte sono serie e basate sui fatti. La pressione della società quando si tratta di questo argomento è davvero discutibile e credo che sia ingiusto nei confronti di coloro che hanno opinioni diverse». Ira delle mamme sui social A causa della sua lista poco materna, diversi follower della modella australiana hanno inveito contro le sue parole e dichiarazioni. Così, Ellie Gonsalves ha detto: «Alle persone viene venduta una certa vita e quando vedono altri scegliere un percorso diverso, la frustrazione prende il sopravvento. È stato bello leggere centinaia di commenti di persone che si sentono tirate in ballo... pochi, tuttavia, parlano e sostengono il mio punto di vista». Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 12:03

