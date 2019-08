Nora, scomparsa a 15 anni: trovato un corpo vicino al luogo dove è stata vista l'ultima volta

Martedì 13 Agosto 2019, 11:38

Unè stato trovato vicino al luogo in cui all'inizio di agosto èlalondinese di 15 anni. Lo ha reso noto la polizia malese, senza dare ulteriore dettagli sull'identità del cadavere. La 15enne è scomparsa all'inizio di agosto durante una vacanza in un resort dello Stato di Negeri Sembilan, nel sud della. A lanciare l'allarme, alimentando il sospetto che la giovane potesse essere stata rapita, erano stati i genitori, spiegando che la ragazza è nata affetta da oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che comporta una serie di disabilità fisiche tra le quali la difficoltà a camminare.Da quel momento sono scattate le ricerche a tappeto con un massiccio dispiegamento di forze. Sono state utilizzate anche registrazioni vocali della madre, per provare ad attirare la ragazza. Finora una ventina di persone sono state interrogate e si attendono le analisi delle impronte digitali trovate nel cottage dove la 15enne alloggiava.La famiglia ha offerto anche un ricompensa di cinquantamila ringgit (circa 12mila dollari) a chiunque possa fornire informazioni utili al suo ritrovamento. La 15enneè scomparsa dalla sua stanza d'albergo la mattina del 4 agosto, mentre era in vacanza con la famiglia al Dusun Resort, nello stato sud occidentale di Negeri Sembilan, circa 80 chilometri dalla capitale Kuala Lumpur.La preoccupazione per la sorte e le condizioni della giovane aumentano col passare del tempo, perché la ragazza soffre di oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che comporta disabilità nell'apprendimento e nello sviluppo. Gli investigatori non sono finora riusciti a trovare alcuna traccia della 15enne, nonostante le ricerche siano state estese a tutta la zona, anche con l'impiego di cani da ricerca.Le foto della ragazza, altra 1,55 metri, bionda con occhi azzurri, sono circolate sui social media e sono state affisse nelle cittadine e nei villaggi della zona.